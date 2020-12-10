Eski Galatasaraylı Popescu'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kafama silah dayayıp Steaua Bükreş'le sözleşme imzalatmak istediler

Galatasaray'ın efsane yabancılarından olan Gheorghe Popescu, yıllar önce yaşadığı bir durumu itiraf etti. Craiova için oynarken casusluk yaptığını söyleyen Popescu, Steaua Bükreş'in yeni sözleşme teklifini reddettikten sonra iki askerin kafasına silah dayayarak imzalatmaya çalıştığını ancak onlara karşı direndiğini belirtti.

Galatasaray ve Barcelona gibi kulüplerin formasını giyen Romanya'nın futbol efsanesi Gheorghe Popescu, Çavuşesku Romanyasında yaşadıklarını Evenimentul Zilei isimli gazeteye anlattı.

İşte Popescu'nun anıları;

"Craiova için oynarken istihbarat servisi için ajanlık yaptım. Ara sıra bana takım arkadaşlarım, seyahatler gibi konularda soru soruyorlardı. Ben de raporlar yazıyordum. Hep olumlu şeyler yazdım. Takım arkadaşlarımı hep övdüm. Takım arkadaşlarım hakkında kötü şeyler yazdığımı, gammazladığımı söyleyen haberler yalan. Ben ne yazdığımı hatırlıyorum. Kimseyi zor durumda bırakacak şeyler raporlamadım."

"KALMAYACAĞIM DEDİM, ASKERLER GELDİ"

"Nicolae Ceauşescu'nun oğlu Valentin, Steaua'yı yönetiyordu. Valentin, bir gün beni ofisine çağırdı. Bana Steaua'da kalıp kalmayacağımı sordu. Ben de kalmayacağımı söyledim. Bir butona bastı ve silahlı iki asker odaya girdi. Beni alıp yakınlardaki bir odaya götürdüler."

"KAFAMA SİLAH DAYAYIP KIŞLAYA GÖTÜRDÜLER"

"Silahlı iki asker yanımdayken odaya bir sözleşme geldi. İmzalamayacağımı söyledim. Böyle söyleyince beni aldılar ve kafama silah dayayarak askeri kışlaya götürdüler. Sakin kaldım. Çünkü, imzalamayacağımı biliyordum. Başıma bir iş gelmedi. 2 hafta sonra Steaua'nın Craiova ile önemli bir maçı vardı. Bana bir şey yapamazlardı. Sözleşmeyi alıp yırttım ve kışladan gitmek istediğimi söyledim."

"O GÜN GERİLİM BİTTİ"

"15 Kasım'da Danimarka'yı Bükreş'te yendik ve 1990 Dünya Kupası'na katılma hakkını kazandık. 20 yıl sonra ilk kez bunu yapacaktık. Ceauşescu rejimi de her birimize 1500'er dolar prim dağıttı. Maçtan sonra Valentin bana geldi ve sarıldı. Tebrik etti. O gün benimle olan gerilimin bittiğini söyledi. Valentin Ceauşescu, ailesinin gerisinden farklıydı. Çok kültürlü ve çok farklı biriydi."

(Sporx)