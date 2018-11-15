Eski Galatasaraylı Melo'nun Attığı Gol Taraftarı Coşturdu

Brezilya Liginde Palmeiras forması giyen eski Galatasaraylı Felipe Melo, Fluminense'yi yendikleri maçta attığı golle takdir topladı.

Brezilya Ligi Serie A'da 34. hafta mücadelesinde şampiyonluğun en büyük adayı Palmeiras, sahasında Fluminense'yi konuk etti.

Felipe Melo'nun formasını giydiği ve muhteşem bir gole imza attığı mücadelede Palmeiras, rakibini 3-0 mağlup ederek bitime 4 hafta kala en yakın rakibi Internacional'in 8 puan önüne geçti.

Palmeiras'ın diğer gollerini Miguel Borja ve Luan kaydederken, Brezilya'daki istatistik ajanslarına göre takımın şampiyonluk ihtimali %96'ya çıktı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.