Galatasaray'ın eski futbolcusu Jimmy Durmaz, yeni imajıyla olay oldu! Görenler hayret etti
25.12.2020 22:20 | Son Güncelleme: 25.12.2020 22:36
Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gelen Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, antrenmanda yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti.
Galatasaray'dan sezon başında Fatih Karagümrük'e kiralanan Türk asıllı İsveçli orta saha oyuncusu Jimmy Durmaz, imaj değişikliğine gitti.
Antrenmandan yansıyan fotoğrafta 31 yaşındaki futbolcunun sakallarındaki beyazlıklar görüldü. Durmaz'ın yeni tarzı büyük ilgi gördü.
7 MAÇTA 2 GOLE KATKI VERDİ
Bu sezon Fatih Karagümrük ile 7 maça çıkan Jimmy Durmaz, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.