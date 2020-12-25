Galatasaray'ın eski futbolcusu Jimmy Durmaz, yeni imajıyla olay oldu! Görenler hayret etti
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Jimmy Durmaz, yeni imajıyla olay oldu! Görenler hayret etti

25.12.2020 22:20 | Son Güncelleme: 25.12.2020 22:36

Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gelen Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, antrenmanda yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'dan sezon başında Fatih Karagümrük'e kiralanan Türk asıllı İsveçli orta saha oyuncusu Jimmy Durmaz, imaj değişikliğine gitti.

Antrenmandan yansıyan fotoğrafta 31 yaşındaki futbolcunun sakallarındaki beyazlıklar görüldü. Durmaz'ın yeni tarzı büyük ilgi gördü.

Eski Galatasaraylı Jimmy Durmaz, imajını değiştirdi

7 MAÇTA 2 GOLE KATKI VERDİ

Bu sezon Fatih Karagümrük ile 7 maça çıkan Jimmy Durmaz, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Jimmy Durmaz, yeni imajıyla olay oldu! Görenler hayret etti
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