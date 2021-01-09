Eski Galatasaraylı Jem Karacan, Scunthorpe ile sözleşme imzaladı

Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması giyen Jem Karacan, İngiltere 4. lig ekibi Scunthorpe United'a transfer oldu.

Bir süre herhangi bir kulüple sözleşme imzalamayan ve boşta olan 31 yaşındaki Jem Karacan, İngiltere 4. lig takımı Scunthorpe United'la sahalara geri döndü.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Jem Karacan, son olarak 2019'da Avustralya A Ligi ekibi Central Coast'tan ayrıldıktan sonra kulüp bulamamıştı.

Türkiye'de Bursaspor ve Galatasaray'da oynayan 31 yaşındaki oyuncu, A Milli Takımımızı tercih etmesine rağmen milli formayı hiç giyemedi. 2015-2017 yılları arasında sarı kırmızılı takımın kadrosunda yer alan Karacan, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa sevinci yaşadı.

LİGDE KALMA MÜCADELESİ VERİYOR

Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları olan orta saha oyuncusu, League Two'da 20. sırada yer alan Scunthorpe United'a futbol kariyerine devam edecek.