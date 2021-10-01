Eski Galatasaraylı Gomis, gönülleri fethetti! Duygulandıran gol sevinci

Sürekli insani yardımların içinde yer alan Galatasaray'ın eski forveti Bafetimbi Gomis, yine yüreklere dokundu. Al Hilal'ın, Al-Hazem ile 1-1 berabere kaldığı maçta tek golü atan Fransız forvet, anlamlı bir sevinç yaşadı.

HEMEN ONLARA KOŞTU

Takımını 57'de öne geçiren golü atan Gomis, sevincini saha kenarındaki özel seyircilerle yaşadı. Tekerlekli sandalyede oturan seyircilere koşan Gomis, tek tek hepsine sarıldı. Yıldız futbolcunun bu hareketi alkış topladı.

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