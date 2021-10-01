Eski Galatasaraylı Gomis, gönülleri fethetti! Duygulandıran gol sevinci - Haberler Spor
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Eski Galatasaraylı Gomis, gönülleri fethetti! Duygulandıran gol sevinci

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Suudi Arabistan'da Al Hilal takımında oynayan Galatasaraylı Gomis, gol sevincini engelli taraftarlarla yaşadı. Golü attıktan sonra saha kenarına koşan tecrübeli golcü, tek tek tekerlekli sandalyede oturan seyircilere sarıldı. Gomis'in bu hareketi alkış topladı.

Sürekli insani yardımların içinde yer alan Galatasaray'ın eski forveti Bafetimbi Gomis, yine yüreklere dokundu. Al Hilal'ın, Al-Hazem ile 1-1 berabere kaldığı maçta tek golü atan Fransız forvet, anlamlı bir sevinç yaşadı.

Eski Galatasaraylı Gomis, gönülleri fethetti! Duygulandıran gol sevinci

HEMEN ONLARA KOŞTU

Takımını 57'de öne geçiren golü atan Gomis, sevincini saha kenarındaki özel seyircilerle yaşadı. Tekerlekli sandalyede oturan seyircilere koşan Gomis, tek tek hepsine sarıldı. Yıldız futbolcunun bu hareketi alkış topladı.

Eski Galatasaraylı Gomis, gönülleri fethetti! Duygulandıran gol sevinci
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