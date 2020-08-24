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Eski Galatasaraylı futbolcu Alex Telles: Porto'da kalacağım

Portekiz ekibi Porto'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles, kariyerine takımında devam edeceğini söyledi. Telles'in adı uzun süredir Fransız devi Paris Saint Germain ile anılıyordu.

24.08.2020 08:17 | Son Güncelleme: 24.08.2020 08:51

Porto'da bu sezon şampiyonluk yaşayan ve takımına ciddi katkılan veren Alex Telles, kendisini isteyen ciddi kulüpler olmasına rağmen takımında devam etmek istediğini ima etti.

Alex Telles bir Youtube kanalına verdiği röportajda Porto ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olduğunu ve Portekiz ekibinin yeni sezon çalışmalarını beklediğini söyledi. Telles açıklamasında, "Porto'daki 5. sezonuma giriyorum. Bundan önceki 4 sezonda ligin en iyi sol beki seçiliyorum. Ayın golü, en iyi savunmacısı gibi ödüller defalarca aldım. Çok kaliteli oyuncuların olduğu bir ligde oynuyorum ve böyle bir ligde mevkiimin en iyisi olmak beni gururlandırıyor" diye konuştu.

"ORADA OLACAĞIM"

Transfer iddiaları ile ilgili ise Telles, "Koronavirüs sebebiyle Portekiz'de şehirden uzak bir ev kiraladım. Brezilya'ya gitme riskini almak istemedim ve ailemle birlikte burada tatilin tadını çıkarıyoruz. 24 Ağustos'ta yeni sezon antrenmanları başlayacak ve ben de orada olacağım" diye konuştu.

Eski Galatasaraylı Alex Telles, Porto ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olduğunu ve sözleşmesini tamamlayana kadar takımda kalabileceğini de sözlerine ekledi. 2014-2016 yılları arasında Galatasaray'ın kadrosunda yer alan Brezilyalı futbolcunun adı uzun süredir Fransız devi Paris Saint Germain ile anılıyordu.

Eski Galatasaraylı futbolcu Alex Telles: Porto'da kalacağım
Haber Yorumları (1)
KAYSERİLİ 209: sırf bonservisinden galatasaray para kazanmasın diye adam sözleşme bitimine kadar takımda duracak sanırım
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