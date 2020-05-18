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Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Senagalli golcü Mbaye Diagne'nin Belçika ekibinin şampiyonluk paylaşımındaki hocasının fotoğrafı yerine kendi fotoğrafını koyup, "Teknik direktörsüz iyi iş çıkardık" yazması dikkat çekti.

Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
18.05.2020 12:00 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:28

Eski Galatasaraylı Mbaye Diagne çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Diagne bu paylaşımında Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement'i hedef aldı.

Şampiyon olduktan sonra kulübün yaptığı paylaşımda yer almayan Senegalli golcü, bunun üzerine teknik direktörünün fotoğrafını silip kendi fotoğrafını yerleştirdi ve "Teknik direktörsüz de iyi iş başardık" diyerek bir paylaşımda bulundu.

Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu

LİG TESCİL EDİLİNCE ŞAMPİYON İLAN EDİLDİLER

Belçika'da koronavirüs nedeniyle askıya alınan ligler geçtiğimiz günlerde tescil edilmiş ve 70 puanla lider olan Club Brugge şampiyon ilan edilmişti.

Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
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