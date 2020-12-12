Eski Galatasaraylı'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Klasikleşen maç sonu fotoğrafı olacak mı?

Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Olcan Adın, Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a karşı 3-0 geriye düştüğü maç sırasında sosyal medya hesabından maç sonunu işaret ederek "Klasikleşen maç sonu fotoğrafı olacak mı acaba" ifadesiyle göndermede bulundu.