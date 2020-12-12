Eski Galatasaraylı'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Klasikleşen maç sonu fotoğrafı olacak mı?
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Eski Galatasaraylı'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Klasikleşen maç sonu fotoğrafı olacak mı?

12.12.2020 21:21 | Son Güncelleme: 12.12.2020 21:27
Eski Galatasaraylı'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Klasikleşen maç sonu fotoğrafı olacak mı?

Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Olcan Adın, Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a karşı 3-0 geriye düştüğü maç sırasında sosyal medya hesabından maç sonunu işaret ederek "Klasikleşen maç sonu fotoğrafı olacak mı acaba" ifadesiyle göndermede bulundu.

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a karşı 3-0 geriye düştüğü maç sırasında Olcan Adın'dan göndermeli paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a karşı 3-0 geriye düştüğü maç sırasında Olcan Adın "Klasikleşen maç sonu fotoğrafı olacak mı acaba" ifadesi kullandı. Antrenörlük yapmaya hazırlanan Olcan'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Eski Galatasaraylı'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Klasikleşen maç sonu fotoğrafı olacak mı?

GALİBİYET POZU VERİLİYORDU

Fenerbahçe takımı, bu sezon kazandıkları maç sonraları teknik direktör Erol Bulut ve ekibinin soyunma odası fotoğrafını paylaşıyordu.

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