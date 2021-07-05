Eski Galatasaraylı Bruma'nın transferi için Fenerbahçe ve Beşiktaş kıyasıya bir rekabete tutuştu

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Eski Galatasaraylı Bruma'nın transferi için Fenerbahçe ve Beşiktaş kıyasıya bir rekabete tutuştu

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Daha önce Galatasaray forması giyen ve adı Adana Demirspor'la anılan Portekizli kanat oyuncusu Bruma ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edildi. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre geçen sezonu Yunan ekibi Olympiakos'da kiralık geçiren yıldızın transferi için iki kulüp kıyasıya bir rekabet içine girdi.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Portekizli kanat oyuncusu Bruma'nın Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine geldiği iddia edildi. Bruma ile Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor da ilgileniyor.

GEÇEN SEZONU OLYMPIAKOS'TA KİRALIK GEÇİRDİ

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin paylaştığı bilgilere göre Fenerbahçe ve Beşiktaş, PSV Eindhoven forması giyen Bruma'yı kadrosuna katmak için savaşıyor. Geçen sezonu Yunan ekibi Olympiakos'ta kiralık geçiren 26 yaşındaki futbolcu PSV Eindhoven'ın yeni sezon kamp kadrosuna dahil edilmişti.

41.9 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Galatasaray, 2013 yılında Sporting Lizbon'dan 13 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Portekizli kanat oyuncusunu 2017 yılında 15 milyon Euro'ya Leipzig'e satmıştı. Bruma iki yıl sonra ise 12 milyon Euro'ya PSV Eindhoven'ın yolunu tutmuştu.

Eski Galatasaraylı Bruma'nın transferi için Fenerbahçe ve Beşiktaş kıyasıya bir rekabete tutuştu
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Haber Yorumları (1)
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ : Peki FENERBAHÇE ve bjk nin haberi var mı bundan?
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