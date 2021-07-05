Eski Galatasaraylı Bruma'nın transferi için Fenerbahçe ve Beşiktaş kıyasıya bir rekabete tutuştu

Daha önce Galatasaray forması giyen ve adı Adana Demirspor'la anılan Portekizli kanat oyuncusu Bruma ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edildi. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre geçen sezonu Yunan ekibi Olympiakos'da kiralık geçiren yıldızın transferi için iki kulüp kıyasıya bir rekabet içine girdi.