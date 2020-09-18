Eski Galatasaraylı Alex Telles, Manchester United'a transfer oluyor
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Eski Galatasaraylı Alex Telles, Manchester United'a transfer oluyor

Manchester United, bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı Alex Telles ile 5 yıllığına anlaştı. Porto ile görüşen İngiliz kulübünün bu transfer için 40 milyon euro ödemesi bekleniyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray, 3,4 milyon euro kazanacağı tahmin ediliyor.

18.09.2020 21:50 | Son Güncelleme: 18.09.2020 22:11

Eski Galatasaraylı Alex Telles, adım adım İngiliz devi Manchester United'a gidiyor.

Kırmızı Şeytanlar, 28 yaşındaki sol bek ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Manchester United, Brezilyalı futbolcunun takımı Porto ile görüşme halinde. İngiliz devinin kasasından bu transfer için 40 milyon euro çıkması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Porto'da geçiren Alex Telles, çıktığı 49 maçta 13 gol, 12 asistlik performans sergiledi. 2014-16 yılları arasında Galatasaray forması da giyen Telles, sarı kırmızılılarla 2 Türkiye Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası sevinci yaşadı.

G.SARAY'IN KASASI DOLACAK

Sözleşmede yer alan madde gereği, transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray, 3,4 milyon euro kazanacağı tahmin ediliyor.

Eski Galatasaraylı Alex Telles, Manchester United'a transfer oluyor
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