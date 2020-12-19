Eski Galatasaray'lı Barış Özbek'in Survivor'a katılacağı iddia edildi
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Eski Galatasaray'lı Barış Özbek'in Survivor'a katılacağı iddia edildi

19.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:23

Neredeyse her dönem bir futbolcunun yer aldığı Survivor'a Galatasaray'ın eski yıldızı Barış Özbek'in önümüzdeki yıl başlayacak sezonuna katılacağı öne sürüldü. Fenomen yarışmada daha önce Ahmet Dursun, Pascal Nouma, Ümit Karan, Serhat Akın, İlhan Mansız, İbrahima Yattara ve Sercan Yıldırım gibi futbolcular boy göstermişti.

Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan ikilisinin sunacağı Survivor 2021'in hazırlıkları sürüyor. Fenomen yarışmanın kadrosu yavaş yavaş belli oluyor.

Şimdiye kadar Batuhan Karacakaya ile oyuncu Cemal Hünal'ın katılacağı kesinleşen Survivor'da birçok ünlünün adı fenomen yarışma ile anılmakta. Son olarak gündeme gelen isim Galatasaray ve Trabzonspor formaları da giyen eski futbolcu Barış Özbek oldu.

Daha önce birçok futbolcunun yer aldığı yarışmada Ahmet Dursun, Pascal Nouma, Ümit Karan, Serhat Akın, İlhan Mansız ve İbrahima Yattara boy göstermişti. Geçtiğimiz sezon ise Bursaspor ile şampiyonluk yaşayan ve Galatasaray forması da giyen Sercan Yıldırım, yarışmaya katılmıştı. Sercan, özellikle yarışmada bir diğer yarışmacı Nisa'ya duyduğu aşk ile sık sık gündeme gelmişti.

İSMAİL YK VE ÖYKÜ ÇELİK'İN DE ADI GEÇİYOR

Özbek'in yanı sıra oyuncu Öykü Çelik, Milli atlet Meryem Kasap, şarkıcı İsmail YK ve Masterchef yarışmacısı Celal Sarıgül'ün ismi kulislerde dolanırken bu isimlerin yeni sezonda adada olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Eski Galatasaray'lı Barış Özbek'in Survivor'a katılacağı iddia edildi
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