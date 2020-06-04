Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Hırvat teknik direktör Igor Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nenad Bjelica hakkında "Neno harika biridir" ifadesini kullandı.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe'nin hoca adaylarından biri olan vatandaşı Nenad Bjelica'dan övgüyle bahsetti.

Şimdilerde ülkesinin Hajduk Split takımında görev yapan Tudor, Hırvat basınına verdiği bir röportajda, Bjelica ile ilgili sorulan bir soruya, "Neno harika biridir. Sınırın gerisinde bile asla uyumaz" şeklinde cevap verdi.

GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

Salgın öncesi Dinamo Zagreb'in teknik direktörlüğünü yapan Nenad Bjelica'nın şu sıralarda Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak geleceği dedikodular arasında. Bjelica da sarı-lacivertli ekiple görüştüğünü doğrulamıştı.

Igor Tudor

GALATASARAY'DA 10 AY GÖREV YAPTI

Galatasaray'a Şubat 2017'de gelen Hırvat teknik direktör Igor Tudor, sarı kırmızılılardan 10 ay sonra Aralık 2017'de ayrılmıştı.