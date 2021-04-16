Eski G.Saray başkanı Faruk Süren'den olay sözler: Mustafa Cengiz'in psikolojisi bozuk

Sarı-Kırmızılılar'ın eski başkanlarından Faruk Süren, Mustafa Cengiz'in camiayı karıştıran açıklamaları ve Fatih Terim'in istifa durumu hakkında, "Ne diyeyim, Allah şifasını versin. Hastalıktan sonra psikolojisi çok bozuk. İçinde, aklında ne varsa söylüyor. Fatih Terim normal bir teknik direktör değil, Galatasaray onun yuvası, istifa etmez" diye konuştu.

Galatasaray'ın tarihine geçmiş isimlerden olan efsane başkan Farun Süren, camianın gündemine dair açıklamalar yaptı. Takvim'e konuşan Faruk Süren, Başkan Mustafa Cengiz'in gündemi sallayan demeçlerini ve Fatih Terim'in istifa ihtimalini değerlendirdi.

"HERHALDE HASTALIKTAN SONRA OLDU"

Mevcut Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarıyla ilgili Süren, "Ne diyeyim, Allah şifa versin. Herhalde hastalıktan sonra psikolojisi çok bozuk. İçinde, aklında ne varsa söylüyor" diye konuştu.

"NORMAL BİR TEKNİK DİREKTÖR DEĞİL"

Fatih Terim'in istifa edeceğiyle ilgili iddialar hakkında Süren, "Fatih Terim normal bir teknik direktör olsa istifa eder. Ama Fatih Terim normal bir teknik direktör değil. Galatasaray onun yuvası, Galatasaray'ı çok sever. Dilini ısırır, elini tutar, dilini tutar, kendini kontrol eder. İstifa etmez, lif bitince de bırakır. Zaten sözleşmesi bitiyor" değerlendirmesini yaptı.

"YASAKLAR SÜRERSE KONGRE OLMAZ"

Süren seçimlerle ilgili ise "17'sine kadar yasak var. Devam ederse zaten kongre olmaz. Ama 7 Mayıs'a kadar adaylar listelerini ve 100 imza ile birlikte vermek zorundalar" dedi.