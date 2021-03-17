Eski futbolcu Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı
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Eski futbolcu Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı

17.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:11
Eski futbolcu Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı

Milli takımın ve Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Erhan Önal, bugün İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Milli takımın ve Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Erhan Önal, bugün İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Milli Takımı'nın ve Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Erhan Önal, bugün İzmir'in Bornova ilçesindeki İzmir Kent Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Pandemi sebebi ile mezarlıkta yapılan cenaze töreninde, cenaze namazı kılınıp helallik alındıktan sonra Erhan Önal defnedildi. Sevenlerinin gözyaşları arasında ebediyete uğurlanan Erhan Önal'ın cenazesine eski takım arkadaşları Arif Kocabıyık, Metin Yıldız, Hayrettin Demirbaş ve çok sayıda Galatasaray taraftarı da katıldı. Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli ise ayakta durmakta zorlanan ve gözyaşlarına hakim olamayan sevgilisi, Erhan Önal'ın kızı olan Bige Önal'ı bir an olsun yalnız bırakmadı.

TAKIM ARKADAŞLARINDAN VEFA ÖRNEĞİ

Cenaze törenine katılan Erhan Önal'ın eski takım arkadaşlarından Arif Kocabıyık, "Adam gibi adamı kaybettik. Hem iyi futbolcuydu, hem iyi adamdı. Erken ayrıldı aramızdan, herkes gibi çok üzgünüz. Doğmak kadar ölmek de hayatın gerçeği" derken, Metin Yıldız ise duygularını söyle dile getirdi: "Türk futbolunun başı sağ olsun. Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik, çok üzüntülüyüz. Burada olması gereken birçok insan maalesef burada değil. Herhalde bu durum pandemiden olsa gerek. Çok sevdiğimiz bir kardeşimizdi Allah mekanını cennet eylesin." Galatasaray'ın, Erhan Önal'ın da yer aldığı kadrosunda kaleci olarak görev yapan Hayrettin Demirbaş ise, "Gerçekten çok üzgünüz. Erhan ağabeyi çok seviyorduk, 7-8 senemiz beraber geçti. Büyük başarıları beraber gördük, ondan öğrendiğimiz çok şey vardı. Onu burada böyle görmek bizi yıktı ama hayat böyle işte" diye konuştu.

BUNDESLİGA'DA OYNAYAN İLK TÜRK ASILLI GÖÇMEN

7 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'den Almanya'ya giden Erhan Önal, futbola Türk Gücü Münih kulübünde başladı, 1973'te Bayern Münih kulübünün amatör takımına geçti. 1976-77 sezonunda Bayern'in profesyonel kadrosuna alındı ve böylece Bundesliga'da sahaya çıkan 'İlk Türk asıllı göçmen çocuğu' oldu. Erhan Önal, Bayern formasıyla toplam 18 maça çıktı. Önal Türkiye'de ise Fenerbahçe ve uzun yıllar da Galatasaray kulüplerinde oynadı. Önal, menajer ve yorumcu olarak da futbola katkı sağladı.

(Hakan Polat - Ali Gözeten/İHA)

Eski futbolcu Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı
Eski futbolcu Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı
Eski futbolcu Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı
Eski futbolcu Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı
Eski futbolcu Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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