Eski Fenerbahçeli Giuliano, Al Nassr'la yollarını ayırdı Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano, Suudi Arabistan'daki sözleşmesini sonlandırdı ve takımından ayrıldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız oyuncunun geleceği ile ilgili vereceği karar merakla bekleniyor.

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan ve daha sonra Suudi Arabistan'a transfer olan Brezilyalı 10 numara Giuliano Al-Nassr'a veda etti.

Suudi Arabistan Ligi'nde oynadığı son maçın ardından takıma veda eden Giuliano'ya takım arkadaşları ve kulübü Al-Nassr da veda mesajları ile uğurladı.

VERECEĞİ KARAR MERAKLA BEKLENİYOR

Brezilyalı oyuncuya Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği geçtiğimiz günlerde yazılmıştı. Brezilyalı 10 numaranın hangi takıma gideceği merakla bekleniyor.