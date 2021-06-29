Eski Fenerbahçeli futbolcu Dalian Atkinson'ı öldüren polis 8 yıl hapis cezası aldı
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Eski Fenerbahçeli futbolcu Dalian Atkinson'ı öldüren polis 8 yıl hapis cezası aldı

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1995-1996 sezonunda Fenerbahçe forması giyen eski futbolcu Dalian Atkinson, 2016 yılında polis müdahalesi sonucu hayatını kaybetmişti. Atkinson'u şok tabancasıyla vuran ve yere düştükten sonra tekmeleyerek ölümüne sebep olan polis memuru çıktığı mahkemede suçlu bulundu ve 8 yıl hapis cezası aldı.

İngiliz eski futbolcu Dalian Atkinson'ı şok tabancası ile vurarak ve yere düşünce de tekmeleyerek öldürmekten suçlu bulunan polis memuru Benjamin Monk'un yargılandığı davada karar açıklandı.

OLASI BİR TAHLİYE ÖNCESİ CEZANIN EN ÜÇTE İKİSİNİ ÇEKMEK ZORUNDA

Yargıç Melbourne Inman, hükmü açıklarken yaptığı konuşmada, Monk'a hitaben, "Kullandığınız gücün aşırı olduğu sizin için açık olmalıydı." dedi. Monk'un Atkinson'ın yerdeyken makul olanın ötesinde güç kullandığını kaydeden yargıç, eski polis memurunu 8 yıl hapse mahkum etti. Monk, olası bir tahliye öncesi cezasının ez az üçte ikisini çekmek zorunda.

KASITSIZ CİNAYETTEN SUÇLU BULUNDU

15 Ağustos 2016 tarihinde gece saatlerinde Telford kentinden gelen ihbar sonrası olay yerine giden polis ekibi, 48 yaşındaki Atkinson'a şok cihazıyla müdahale etmişti. Olay sonrasında hastaneye kaldırılan Atkinson, saat 03.00 civarında hayatını kaybetmişti. Atkinson'ın kalp krizinden hayatını kaybettiği söylense de eski futbolcunun ailesi, polisin aşırı güç kullandığını iddia ederek dava açılmasını istemişti. Olaydan yaklaşık 5 yıl sonra yapılan yargılamada, jüri eski polis Monk'u, cinayetten beraat ettirirken oy birliğiyle kasıtsız cinayetten suçlu bulmuştu. Monk'un 33 saniye boyunca şok tabancasıyla müdahale ettiği eski futbolcuya yerde yattığı sırada attığı tekmelerin çok güçlü olduğu, hatta giydiği botların bağcıklarına kan bulaştığı ifade edilmişti. Aston Villa forması altında 1991-1995 yıllarında 85 maçta 23 gol atan Atkinson, Fenerbahçe'ye transfer olmuş, 1995-1996 sezonunda sarı-lacivertli ekip ile 21 karşılaşmaya çıkıp 10 kez fileleri havalandırmıştı.

Eski Fenerbahçeli futbolcu Dalian Atkinson'ı öldüren polis 8 yıl hapis cezası aldı
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