Eski Fenerbahçeli Bruno Alves, İtalyan Ekibi Parma'yla Anlaştı

İskoçya'da Glasgow Rangers forması giyen Bruno Alves, ilerleyen yaşına rağmen yeni bir transfere daha imza atıyor.

İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan haberde Portekizli futbolcunun Serie A'ya geri dönen Parma'yla anlaşma sağladığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEN CAGLIARI'YE GİTMİŞTİ

Alves, Fenerbahçe'de ayrıldıktan sonra bir başka Serie A ekibi Cagliari'de forma giymiş oradan da Glasgow Rangers'a transfer olmuştu.

Bruno Alves Dünya Kupası'na veda eden Portekiz'in kadrosunda yer almış ancak forma şansı bulamamıştı.