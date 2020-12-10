Eski Fenerbahçeli Alper Potuk, Ankaragücü'nde kadro dışı kaldı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alper Potuk bir türlü uslanmıyor.

Sarı lacivertlilerden sezon başında Ankaragücü'ne transfer olan 29 yaşındaki futbolcu göstermiş olduğu disipsiz davranışlar nedeniyle kadro dışı kaldı. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe'deyken de disiplin davranışlarıyla sık sık gündeme geliyordu.

7 MAÇTA ŞANS BULDU

2013-2020 yılları arasında 7 yıl boyunca Fenerbahçe forması giydikten sonra Ankaragücü'ne transfer olan Alper Potuk, Ankara ekibinde bu sezon toplam 7 maçta forma giydi.