Eski Fenerbahçeli Alper Potuk, Ankaragücü'nde kadro dışı kaldı
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Eski Fenerbahçeli Alper Potuk, Ankaragücü'nde kadro dışı kaldı

10.12.2020 21:12 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:26

Sezon başında Fenerbahçe'den Ankaragücü'ne transfer olan Alper Potuk, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alper Potuk bir türlü uslanmıyor.

Sarı lacivertlilerden sezon başında Ankaragücü'ne transfer olan 29 yaşındaki futbolcu göstermiş olduğu disipsiz davranışlar nedeniyle kadro dışı kaldı. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe'deyken de disiplin davranışlarıyla sık sık gündeme geliyordu.

7 MAÇTA ŞANS BULDU

2013-2020 yılları arasında 7 yıl boyunca Fenerbahçe forması giydikten sonra Ankaragücü'ne transfer olan Alper Potuk, Ankara ekibinde bu sezon toplam 7 maçta forma giydi.

Eski Fenerbahçeli Alper Potuk, Ankaragücü'nde kadro dışı kaldı
Haber Yorumları (1)
FBLİ DĞL: İyi ki bjk ve gs den 2 katı veeip fbye aldık. Kaç şampiyonluk getirdi
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 21:32:18. #1.14#
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