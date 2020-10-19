Eski F.Bahçeli Kruse, nargile içip kumar oynadığı görüntüleri Almanya'da gündem oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eski F.Bahçeli Kruse, nargile içip kumar oynadığı görüntüleri Almanya'da gündem oldu

19.10.2020 17:59 | Son Güncelleme: 19.10.2020 18:02
Eski F.Bahçeli Kruse, nargile içip kumar oynadığı görüntüleri Almanya'da gündem oldu

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılarak Bundesliga ekiplerinden Union Berlin takımına transfer olan Max Kruse, nargile kafede arkadaşlarıyla eğlenip kumar oynadığı görüntüler tepki çekti.

Sezon başında Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshederek ülkesi Almanya'nın yolunu tutan Max Kruse, gündem olmaya devam ediyor.

Union Berlin'de forma giyen Kruse, nargile kafede arkadaşlarıyla eğlenip kumar oynadığı görüntüleri Instagram hesabından paylaştı.

Bundesliga'da dün akşam oynanan Schalke 04-Union Berlin karşılaşmasından önceki gün Berlin'de bir kafeden görüntülerini paylaşan oyuncu, başkent ekibinin taraftarları tarafından ağır şekilde eleştirildi.

"ONU BÖYLE KABULLENMELİYİZ"

1-1 biten Schalke karşılaşması sonrasında Union Berlin teknik direktörüne Max Kruse soruldu. Union Berlin teknik direktörü Fischer, soru üzerine Max Kruse için "Onu böyle kabullenmeliyiz. Sonuçta yaptığı yasalara göre yasak olan bir şey değil. Federasyonun ve devletin istediği gibi pandemi kurallarına uymamış olabilir ama nargile içip sanal kağıt oyunu oynamak illegal değil" açıklaması yaptı.

Schalke 04 karşısında 77 dakika oyunda kalan futbolcu, kendisinden beklenen performansın uzağında kaldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yekta Kopan Yavuz Bingöl Yasmin Erbil Caner Cindoruk
Spor Falcao Tisserand Ozan Kabak Şenol Güneş Gökhan Gönül
Daha Fazla Çocuk Kıbrıs Göztepe Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski F.Bahçeli Kruse, nargile içip kumar oynadığı görüntüleri Almanya'da gündem oldu - Berlin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 18:02:23. #1.15#
title