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Eski cezaevi Büyükşehir Belediyeye verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Eski cezaevi Büyükşehir Belediyeye verildi

Erdek Belediye Meclisi, kasım ayı toplantısında önemli bir karara imza atarak eski cezaevinin bulunduğu alanı büyükşehir belediyesine verdi.

BALIKESİR (İHA) - Erdek Belediye Meclisi, kasım ayı toplantısında önemli bir karara imza atarak eski cezaevinin bulunduğu alanı büyükşehir belediyesine verdi.

2014 yılında kapatılan eski cezaevinin bulunduğu yerde belediyeye ait 2 bin 378 metre karelik arsanın, metre karesi 900 liradan, 2 milyon 140 bin 200 lira karşılığında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Konuyla ilgili olarak da Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'a yetki verildi. Erdek Belediyesi, arsa bedeli tarafından kendisine verilecek parayı, belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borcunu ödemek için kullanacak. Balıkesir Belediyesi'nin ise eski cezaevinin bulunduğu yere yeni bir hükümet konağı yapması bekleniyor. - BALIKESİR

Eski cezaevi Büyükşehir Belediyeye verildi

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