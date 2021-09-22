Eski BOTAŞ müdürü iç karartan gelişmeyi anlattı: Doğal gaz fiyatları yıl sonuna kadar yüzde 30 zamlanacak - Haberler Ekonomi
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Eski BOTAŞ müdürü iç karartan gelişmeyi anlattı: Doğal gaz fiyatları yıl sonuna kadar yüzde 30 zamlanacak

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Eski BOTAŞ Doğal Gaz Daire Başkanı ve Enerji Uzmanı Arif Aktürk, önümüzdeki günlerde doğal gaz fiyatlarının cep yakacağını söyledi. Maliyet artışlarına dikkat çeken Aktürk, Türkiye'de doğal gazın yıl sonuna kadar yüzde 30 zamlanacağını söyledi.

Eski BOTAŞ Doğal Gaz Daire Başkanı ve Enerji Uzmanı Arif Aktürk, pandemi sonrasında artan talep ile gaz fiyatlarında yaşanan yükselişi değerlendirdi. Bloomberg HT'ye konuk olan Aktürk, kışın gelmesi ile spot alımların artacağını ve fiyatların dünyaya entegre olduğu için maliyet artışlarının Türkiye için yıl sonuna kadar yüzde 30'u bulacağını söyledi.

"FİYATLAR MANTIKLA AÇIKLANACAK NOKTADA DEĞİL"

Aktürk yaz başından bu yana Avrupa'da gaz fiyatlarındaki artışın yıkıcı seviyelere geldiğini İngiltere'de bazı gübre fabrika ve sanayi tesislerinin yüksek maliyetlerden dolayı üretimlerini durdurduğunu söyledi. Aktürk, "İspanya ve Fransa artışın konutlara yansımaması için çeşitli önemler alıyor. Enerji fiyatlarındaki seviyeler mantıkla ve arz-taleple açıklanabilecek noktada değil" diye ekledi.

Önceden gaz fiyatlarının bölgesel olduğunu ve spot LNG'nin yaygınlaşması ile daha global bir gaz piyasası meydana geldiğini söyleyen Aktürk "Bu yüzden ABD'nin Avrupa yerine Uzak Doğu'ya LNG göndermeye başlaması fiyatları artırdı" dedi.

"KONTRATLARI UZATMAK İÇİN ANLAŞILSAYDI FİYATLAR DAHA UCUZ OLURDU"

Rusya'nın Ukrayna üzerinden gaz satmayacağını zaten hep söylediğini bu sebeple Kuzey Akım 1 ve 2 diye projeler geliştirdiğini de belirten Enerji Uzmanı, Türkiye'nin enerji krizine zor bir dönemde yakalandığını da sözlerine ekledi.

Aktürk, "İlave gaz alımı için görüşmeler yapılsaydı ve 2021'de biten kontratları uzatmak için 2020'de anlaşılsaydı daha iyi olurdu çünkü gaz fiyatları daha ucuzdu. Rusya özel sektöre kontratlardan gaz tedarikini kesti; BOTAŞ ile devam ediyor" dedi.

Ek olarak, Türkiye'de 36 milyar metreküplük uzun vadeli kontrat var olduğunu ama kış döneminde konutlardan gelen spot alımları artması ile fiyatlarda artış olacağını ekleyerek, "Bu alımlar tümüyle dünyaya entegre bu yüzden maliyet artışları Türkiye için yıl sonuna kadar %30'u bulacak" dedi.

Eski BOTAŞ müdürü iç karartan gelişmeyi anlattı: Doğal gaz fiyatları yıl sonuna kadar yüzde 30 zamlanacak
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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Haber: Eski BOTAŞ müdürü iç karartan gelişmeyi anlattı: Doğal gaz fiyatları yıl sonuna kadar yüzde 30 zamlanacak - Haberler Ekonomi
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