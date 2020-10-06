Eski Beşiktaşlı Abdoulay Diaby, Getafe'ye kiralandı
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Eski Beşiktaşlı Abdoulay Diaby, Getafe'ye kiralandı

06.10.2020 09:12 | Son Güncelleme: 06.10.2020 09:24

Gösterdiği perforamansla Beşiktaş taraftarına saç baş yolduran Abdoulay Diaby'nin yeni adresi netleşti. 29 yaşındaki Malili futbolcu, İspanyol ekibi Getafe'ye 1 yıllığına kiralandı.

Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve performansı nedeniyle siyah-beyazlı taraftarların büyük tepkisini çeken Abdoulay Diaby'nin yeni takımı belli oldu.

5 MİLYON EUROLUK SATIN ALMA OPSİYONU DA VAR

Sporting, bir kez daha kadrosunda düşünmediği 29 yaşındaki oyuncuyu La Liga ekiplerinden Getafe'ye kiraladı. Getafe, 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu da anlaşmaya yazdırdı.

Abdoulay Diaby, geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı. Diaby'nin Sporting ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Eski Beşiktaşlı Abdoulay Diaby, Getafe'ye kiralandı
Haber Yorumları (1)
FENERBAHÇELİ: darısı lens''in başına. . . .
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