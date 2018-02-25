Eski Antalyasporlu Samir Nasri, Futboldan 1 Yıl Men Edildi
Antalyaspor'la yollarını devre arası ayıran Samir Nasri, damardan vitamin enjekte ettirdiği için futboldan 1 yıl men cezası aldı.
Antalyaspor'la yollarını devre arası transfer döneminde ayıran Samir Nasri'ye doping soruşturmasından ceza geleceği iddia edildi. Henüz resmi olarak tebliğ edilmeyen bilgiyi İspanyol gazetesi Marca açıkladı.
HENÜZ KARAR RESMEN TEBLİĞ EDİLMEDİ
La Liga takımlarından Las Palmas'a transfer olması beklenen futbolcunun UEFA'dan 1 yıllık men cezası aldığı ancak kararın resmi olarak tebliğ edilmediği belirtildi. Marca'da yer alan habere göre 2 gün sonra resmen açıklanacak olan ceza kararı sebebiyle Nasri'nin Las Palmas'a da transferi iptal oldu.
Las Palmas Teknik Direktörü Paco Jemez de Samir Nasri transferinin gündemlerinden kalktığını açıkladı.
VİTAMİN ENJEKTE ETTİRMİŞTİ
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından açılan soruşturmanın nedeni, Fransız yıldızın Los Angeles'ta bir klinikte damardan vitamin enjekte ettirmesi. Durum klinik çalışanı kadının şirketin reklamını yapmak için Nasri'yle olan fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı. WADA ise bu görüntü üzerine Fransız oyuncuya doping soruşturması başlatmıştı.
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Türkiyede suc böyle kazmalari getiriyorsaCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Ya adam boşunamı geldi Türkiye iyi kazık atmış olcak şimdi ..Avrupanın paspas futbolculrı gelsin paralar bölüşülsün sonra takım batsın kimin umrunda takımlara devlet denetimi gerk.Cevap Yaz 25 1 Yayından Kaldır
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futbolcularada eğitim şartCevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır