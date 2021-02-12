Eşinin tehdit edilmesi sonrası ayrılma kararı alan Marcao'yu Fatih Terim engelledi
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Eşinin tehdit edilmesi sonrası ayrılma kararı alan Marcao'yu Fatih Terim engelledi

12.02.2021 09:03 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:09

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'a Ziraat Türkiye Kupası'nda elenmesinin ardından kendisi ve eşine edilen küfürler yüzünden çılgına dönen Marcao, Mert Çetin'e "Artık bıktım" deyip takımdan ayrılacağını söyledi. Araya giren Fatih Terim büyük bir krizi önledi.

Galatasaray'ın Alanya'ya yenildiği maçın ardından büyük bir Marcao krizi yaşandı. Maçta kötü bir performans gösteren Brezilyalı stoper bazı holigan taraftarların sosyal medyada saldırısına uğradı. Hem Marcao'ya hem de eşi Pan Teixeira'ya ağza alınmayacak ağır hakaret ve küfürler edildi.

EŞİNİ AĞLARKEN GÖRDÜ, ÇILDIRDI!

Marcao'nun evde eşini ağlarken görmesinin ardından krizin fitili ateşlendi. Çok sinirlenen yıldız futbolcu, idari menajer Mert Çetin'e "Eşim buradan ayrılmak istiyor. Artık bıktık" dedi.

TERİM TELEFONLA GÖRÜNTÜLÜ ARADI

Çetin şok gelişmeyi hemen Fatih Terim'e bildirdi. Terim telefonla görüntülü görüştüğü Marcao'yu sakinleştirmeye çalıştı. Ardından Mert Çetin de arabasına atlayıp Marcao'nun evine gitti.

YÖNETİM SUÇ DUYURUSU YAPACAK

Güçlükle sakinleştirilen Sambacı gece 02.00 gibi sosyal medyadan sert bir mesaj yayınladı. Yönetimin, Marcao ile eşine küfür eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

AİLEME SAYGI DUYMALISINIZ

Gece sert bir mesaj yayınlayan Marcao, "Benim tüm taraftarlara saygı duyduğum gibi, sizden de aileme saygı duymanızı istiyorum" dedi.

Eşinin tehdit edilmesi sonrası ayrılma kararı alan Marcao'yu Fatih Terim engelledi
Haber Yorumları (8)
FERHAT: Asgarî ücretle bile iş yok. Sakın işini bırakma bak.
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YALAN HABER: herzamanki yalan haberlerden biri bırakın bu işleri
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AGA: asıl suçlu terim. lyundama yı yedekte tutup adamı defansta yalnız bıraktı
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