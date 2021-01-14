ESENYURT BELEDİYESİ ÖNÜNDE DAVULLU ZURNALI KREŞ ZAMMI EYLEMİ
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ESENYURT BELEDİYESİ ÖNÜNDE DAVULLU ZURNALI KREŞ ZAMMI EYLEMİ

14.01.2021 15:38 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:41

ESENYURT Belediyesi önünde toplanan bir grup kadın, belediye tarafından kreşlere 500 lira zam yapıldığını belirterek, protesto eylemi yaptı.

ESENYURT  Belediyesi önünde toplanan bir grup kadın, belediye tarafından kreşlere 500 lira zam yapıldığını belirterek, protesto eylemi yaptı.

Sabah saatlerinde Esenyurt Belediyesi önünde toplanan grup,  davul zurna eşliğinde halay çekti, bazıları getirdikleri oyuncakları belediyenin önüne fırlattı. Eyleme katılan annelerden  Nurcan Ögüç, şunları söyledi: "Kreş ücreti 400 liradan 900 liraya çıkarıldı. Yapılan zam, haklı bir zam değil. Çocuklarımızı sokağa atıyorlar resmen, alın çocuklarınızı diyorlar. Bizim ödeyecek gücümüz yok. Buradan bizim sesimizi bütün herkesin duymasını istiyorum.  900 lira ödeyecek gücümüz yok. Ödemeyeceğiz de çocuklarımızı okuldan da almayacağız."

- İstanbul
ESENYURT BELEDİYESİ ÖNÜNDE DAVULLU ZURNALI KREŞ ZAMMI EYLEMİ
ESENYURT BELEDİYESİ ÖNÜNDE DAVULLU ZURNALI KREŞ ZAMMI EYLEMİ
ESENYURT BELEDİYESİ ÖNÜNDE DAVULLU ZURNALI KREŞ ZAMMI EYLEMİ
ESENYURT BELEDİYESİ ÖNÜNDE DAVULLU ZURNALI KREŞ ZAMMI EYLEMİ
ESENYURT BELEDİYESİ ÖNÜNDE DAVULLU ZURNALI KREŞ ZAMMI EYLEMİ
ESENYURT BELEDİYESİ ÖNÜNDE DAVULLU ZURNALI KREŞ ZAMMI EYLEMİ
ESENYURT BELEDİYESİ ÖNÜNDE DAVULLU ZURNALI KREŞ ZAMMI EYLEMİ
ESENYURT BELEDİYESİ ÖNÜNDE DAVULLU ZURNALI KREŞ ZAMMI EYLEMİ
ESENYURT BELEDİYESİ ÖNÜNDE DAVULLU ZURNALI KREŞ ZAMMI EYLEMİ
ESENYURT BELEDİYESİ ÖNÜNDE DAVULLU ZURNALI KREŞ ZAMMI EYLEMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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