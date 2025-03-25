Esat Kocadağ kimdir? Esat Kocadağ kaç yaşında, nereli? Esat Kocadağ hayatı ve biyografisi!

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ESAT KOCADAĞ KİMDİR?

Esat Kocadağ, Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından biri ve Espresso Lab'ın kurucusudur. Kocadağ, kahve sektörüne olan tutkusu ve girişimci ruhuyla tanınmaktadır. Eğitimini yurtdışında tamamlayan Kocadağ, global kahve trendlerini yakından takip etme fırsatı bulmuş ve bu deneyimlerini Türkiye'ye taşımaya karar vermiştir.

Esat Kocadağ'ın vizyoner yaklaşımı, Espresso Lab'ın kısa sürede Türkiye'nin önde gelen kahve zincirlerinden biri haline gelmesinde büyük rol oynamıştır. Kocadağ, sadece bir işletmeci olarak değil, aynı zamanda kahve kültürünün Türkiye'de gelişmesine katkıda bulunan bir figür olarak da tanınmaktadır. Onun liderliğinde Espresso Lab, sürdürülebilir kahve üretimi ve tüketimi konusunda da öncü çalışmalar yürütmektedir.