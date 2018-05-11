Erzurumspor-Ümraniyespor Maçında VAR Sistemi ile İlk Penaltı Verildi
Erzurumspor ile Ümraniyespor arasındaki mücadelede Türkiye'de ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi ile bir penaltı kararı verildi.
Erzurumspor ile Ümraniyespor arasındaki mücadelede Türkiye'de ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi ile bir penaltı kararı verildi.
KARŞILAŞMADA BİR İLK YAŞANDI
Spor Toto 1. Lig play-off turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Ümraniyespor arasındaki karşılaşmada bir ilk yaşandı.
"VAR" SİTEMİ İLE İLK PENALTI
Türkiye'de ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi ile bir karar verildi. Hakem Arda Kardeşler Video Yardımcı Hakem Sistemi ile Erzurumspor lehine bir penaltı kararı verdi. Kazanılan penaltıda Nobre topu ağlara göndermeyi başardı.
YORUMLAR (5)
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evet maçı izledim ceza sahası içinde ümraniye sporlu oyuncu topa elle temas etti hakem görmedi ihtirazlar üzerine hakam arda kardeşler var sistemine baş vurdu pozisyonu izledi penaltı ölduğuna karar verdiCevap Yaz 4 Yayından KaldırGS Lİ: İtiraza göre değil VAR hakemi uyarmıştır penaltı diye oda emin olmak için video izledi olay bu şekilde olur her itira eden futbolcunun keyfine göre bakılmaz.2 Yayından Kaldır
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Iki takimda da nobre de tarihe geçtilerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Teknolojinin gelişmesi güzel. Fakat her yerde ve alanda kullanmak zorundamıyız.Cevap Yaz 4 2 Yayından KaldırGERZEK: O zaman internete de girme bu haberi okuma . Boş boş konuşma2 Yayından Kaldır