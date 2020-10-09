Erzurumspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı muhtemel 11'i
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Erzurumspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı muhtemel 11'i

09.10.2020 16:11 | Son Güncelleme: 09.10.2020 16:28
Erzurumspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'e verilen milli arada BB Erzurumspor - Trabzonspor hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. BB Erzurumspor - Trabzonspor hakemi kim? Futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadele Cumartesi akşamı ekranlarda olacak. BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı canlı takip haberimizde.

BB Erzurumspor - Trabzonspor, Süper Lig milli aradaki hazırlık mücadeleleriyle ekrana geliyor. Erzurumspor'un ev sahipliğinde gerçekleşecek maçın hakemi de merak konusu oldu. Öte yandan BB Erzurumspor ve Trabzonspor ilk 11'leri de araştırılanlar arasında. BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı şifresiz mi? BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte, detaylar...

ERZURUMSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 2020–2021 sezonuna verilen milli arada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile hazırlık maçı oynayacak. 10 Ekim 2020 Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak ve mücadele saat 16.00'da başlayacak.

ERZURUMSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'e verilen ara ile birlikte takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. Erzurumspor ile Trabzon'un karşı karşıya geleceği karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR KADROSU

Bordo mavili takımdan yapılan açıklamaya göre Erzurumspor'un ekibi şu şekilde:

Ahmet Can Kaplan

Benik Afobe

Bilal Başacıkoğlu

Erce Kardeşler

Faruk Can Genç

Flavio

Fousseni Diabate

Gaston Campi

Joao Pereira

Kağan Moradaoğlu

Kamil Ahmet Çörekçi

Kerem Baykuş

Lewis Baker

Marlon Xavier

Safa Kınalı

Salih Kavrazlı

Süleyman Cebeci

Vitor Hugo

Yusuf Sarı

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Haber Yorumları (1)
KLŞİ: maçın skoru 1-1
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