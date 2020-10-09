Erzurumspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı muhtemel 11'i
Süper Lig'e verilen milli arada BB Erzurumspor - Trabzonspor hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. BB Erzurumspor - Trabzonspor hakemi kim? Futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadele Cumartesi akşamı ekranlarda olacak. BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı canlı takip haberimizde.
BB Erzurumspor - Trabzonspor, Süper Lig milli aradaki hazırlık mücadeleleriyle ekrana geliyor. Erzurumspor'un ev sahipliğinde gerçekleşecek maçın hakemi de merak konusu oldu. Öte yandan BB Erzurumspor ve Trabzonspor ilk 11'leri de araştırılanlar arasında. BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı şifresiz mi? BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte, detaylar...
ERZURUMSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig 2020–2021 sezonuna verilen milli arada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile hazırlık maçı oynayacak. 10 Ekim 2020 Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak ve mücadele saat 16.00'da başlayacak.
ERZURUMSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Süper Lig'e verilen ara ile birlikte takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. Erzurumspor ile Trabzon'un karşı karşıya geleceği karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
TRABZONSPOR KADROSU
Bordo mavili takımdan yapılan açıklamaya göre Erzurumspor'un ekibi şu şekilde:
Ahmet Can Kaplan
Benik Afobe
Bilal Başacıkoğlu
Erce Kardeşler
Faruk Can Genç
Flavio
Fousseni Diabate
Gaston Campi
Joao Pereira
Kağan Moradaoğlu
Kamil Ahmet Çörekçi
Kerem Baykuş
Lewis Baker
Marlon Xavier
Safa Kınalı
Salih Kavrazlı
Süleyman Cebeci
Vitor Hugo
Yusuf Sarı