Erzurumspor, Nobre ve Burhan Eşer ile Yollarını Ayırdı

Spor Toto 1. Lig play off finalinde Gazişehir Gaziantep'i penaltılar sonrası mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'da Burhan Eşer ve Mert Nobre ile yollar ayrıldı. Yaptığı transferlerle Süper Lig'de kalıcı olmanın hesaplarını yapan Dadaşlar'da iki oyuncunun takımdan ayrılması şok etkisi yarattı.

FUTBOLCULAR PRİM NEDENİYLE PROTESTODA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Erzurumsporlu futbolcular, ödenmeyen şampiyonluk primi nedeniyle idmana 1,5 saat gecikmeli çıkarak bir protestoda bulunmuştu.

BB Erzurumspor'un yönetim kurulu, şampiyonluk primleri ödenmediği gerekçesiyle antrenmanı protesto edip, "disiplinsiz davranışlarda bulunan" Mert Nobre ve Burhan Eşer'i süresiz olarak kadro dışı bıraktığını açıklamıştı.

"FUTBOL HAYATLARINDA BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Takım kaptanlarımız Mert Nobre ve Burhan Eşer ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz."