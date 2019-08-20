Erzurumspor, Merthan Açıl ile anlaştı

20.08.2019 23:34

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, stoper Merthan Açıl ile prensipte anlaştı.

Mavi-beyazlı takımın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 37 yaşındaki stoper Merthan Açıl ile prensipte anlaşma sağlandı.

Açıklamada, son olarak Ümraniyespor'da forma giyen Açıl ile sağlanan anlaşmaya ilişkin "Merthan Açıl Erzurumspor'umuzda. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA