Erzurumspor-Hatayspor maçında zemin ısıtması devreye girince saha buharla kaplandı
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Erzurumspor-Hatayspor maçında zemin ısıtması devreye girince saha buharla kaplandı

21.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:36
Erzurumspor-Hatayspor maçında zemin ısıtması devreye girince saha buharla kaplandı

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor maçında ilginç bir görüntü ortaya çıktı. -7 derecede oynanan maçta stat zemininin ısıtması açılınca, saha bir anda buharla kaplandı.

Süper Lig'de oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atakaş Hatayspor maçında aşırı soğuk nedeniyle Kazım Karabekir Stadı'nın zemin ısıtması devreye girdi.

Zemin ısıtma çalışan sahada buharlaşma oluştu ve zeminden duman çıkarmış gibi bir görüntü meydana geldi.

Erzurumspor-Hatayspor maçında zemin ısıtması devreye girince saha buharla kaplandı

MAÇA TURUNCU TOPLA DEVAM EDİLDİ

Maçı televizyondan izleyen futbolseverler olayı şaşkın bir biçimde izledi. -7 derecede oynanan maçta yerden yükselen buhar saunadaymış izlenimi yarattı.

Öte yandan maçın hakemi Serkan Tokat, zemin ısıtmasının açılmasıyla beyaz topun zor görülmesi nedeniyle topun değiştirilmesini istedi. Maça turuncu topla devam edildi.

Erzurumspor-Hatayspor maçında zemin ısıtması devreye girince saha buharla kaplandı
Haber Yorumları (1)
HAYDAR: Bu yaşta bu zeka
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