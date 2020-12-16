Erzurumspor, Erokspor'u 5-1 yenerek Türkiye Kupası'nda tur atladı
16.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:08
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda BB Erzurumspor 3. Lig temsilcisi Esenler Erokspor'u 5-1 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur karşılaşmasında Hüseyin Çimşir'in takımı Erzurumspor ile Selahaddin Dinçel'in çalıştırdığı Esenler Erokspor kozlarını paylaştı.
Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadelede Erzurumspor 5-1 kazanarak tur atladı.
EMRAH BAŞSAN YILDIZLAŞTI
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 7. ve 20. dakikalarda Emrah Başsan, 29'da Jugurtha Hamroun, 66'de Osman Çelik ile 76'da Ömer Şişmanoğlu kaydetti. Esenler Erokspor'un tek golü 21'de Muammer Sarıkaya'dan geldi.
Erzurumspor böylelikle Türkiye Kupası'nda son 16 takım arasına kaldı.