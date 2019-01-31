Erzurumspor'da Auremir ile Yollar Ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Auremir Dos Santos ile yollarını ayırdı.

Erzurumspor, sezon başında Sivasspor'dan transfer ettiği Auremir ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Auremir, ailevi nedenler dolayısıyla ayrılma talebinin kulüp yönetimi tarafından olumlu karşılanması üzerine öğlen saatlerinde kulüp binasına geldi.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

Kulüp yetkilileriyle yaptığı görüşme sonucunda alacaklarının büyük bir bölümünden vazgeçtiği belirtilen Auremir, takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra buradan ayrıldı. Brezilyalı sağ bek, bu sezon forma giydiği maçlarda takımı adına bir gol katkısı yaptı.

Kaynak: AA
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