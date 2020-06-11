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Erzurumspor, çıkışını sürdürerek Süper Lig hedefine ulaşmak istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktör Mehmet Özdilek, son 6 haftada sergileyecekleri performansla Süper Lig'in kapısını açmak istediklerini söyledi.

11.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:07

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktör Mehmet Özdilek, son 6 haftada sergileyecekleri performansla Süper Lig'in kapısını açmak istediklerini söyledi.

Mehmet Özdilek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen liglerin yeniden başlamasına ilişkin olarak kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, zor bir dönem yaşadıklarını ifade etti.

Bunun travmalarını uzun süre oyuncular üzerinde gördüklerini ama bertaraf etmek için de ciddi emek verdiklerini ifade eden Özdilek, şöyle konuştu:

"Futbol federasyonunun bize gönderdiği Yeni Futbola Dönüş Protokolü'nde artı 5 oyuncu değiştirme opsiyonu konuldu. Bu çok önemli bir opsiyon. Bundan sonraki süreçte mücadele içinde futbolcuların görev alacağı aşikar. Takım olgusuyla bu başarılı süreci noktalamak istiyoruz. 28 haftalık süreçte ligin yüzde 80'inin bittiği bir ortamda hedefine bir nebze ulaşmış bir takımdan bahsediyoruz. Son hafta 6 haftada bunu taçlandırmak en büyük dileğimiz."

Eskişehirspor karşılaşmasıyla lige başlayacaklarını anımsatan Özdilek, "Kendi evimizde saha avantajımızı kullanarak iyi başlamak istiyoruz. Her takım için başlangıç biraz zor olacak ama daha sağlıklı ve daha güvenli geçirmek için sahadaki mücadelenin içinde başından sonuna kadar olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş de Kovid-19 sürecinde takım olarak ciddi sıkıntılar yaşadıklarına işaret etti.

En özel 6 haftanın kendilerini beklediğini aktaran Üneş, "Sadece futbol değil, dünyadaki birçok sektör ciddi anlamda zarar gördü. Bundan futbol da nasibini aldı. Çok büyük kulüpler futbolcularıyla yeni anlaşmalar yapıyorlar veya sponsorları gelirlerini istiyor gibi şeyler oluyor. Bununla alakalı FIFA ve federasyonun aldığı kararlar var. Bizim de anlaştığımız sponsorumuz da liglere ara verildiğinden dolayı planlanan ödemelerde ciddi sıkıntılar oldu. Liglerin başlamasını bekliyoruz. Her kulüpte olduğu gibi bu süreçte biz de belli sıkıntılar yaşadık." diye konuştu.

Erzurumspor, çıkışını sürdürerek Süper Lig hedefine ulaşmak istiyor

Kaynak: AA

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