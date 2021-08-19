Erzurumspor-Bursaspor maçını hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek
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Erzurumspor-Bursaspor maçını hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek

Erzurumspor-Bursaspor maçını hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'un, TFF 1. Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 20.30'da deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasını hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.

Bursaspor'un, TFF 1. Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 20.30'da deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasını hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Bursaspor'un deplasmanda karşı karşıya geleceği Erzurumspor maçını hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bilgiç'in yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Hasan Hüseyin Tetik yapacak. Dördüncü hakem ise Sinan Özcan olacak. Kutluhan Bilgiç yönetimde 5 maça çıkan Bursaspor, 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alırken, 7 mücadeleye çıkan Erzurumspor ise 3 galibiyet, 4 de mağlubiyet elde etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Erzurumspor-Bursaspor maçını hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek - Haberler Spor
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