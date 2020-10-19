Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, koronavirüse yakalandı
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Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, koronavirüse yakalandı

19.10.2020 18:35 | Son Güncelleme: 19.10.2020 18:57

BB Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Lacivert Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Üneş'in tedavisinin başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

BB Erzurumspor, kulüp başkanı Hüseyin Üneş'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; Başkanımız Hüseyin Üneş'in Covid 19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başarıyla ilerlemekte ve kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, koronavirüse yakalandı

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