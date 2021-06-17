Erzurumspor'a yeniden başkan seçilen Ömer Düzgün'ü protesto eden taraftarlar gündeme oturdu
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Erzurumspor'a yeniden başkan seçilen Ömer Düzgün'ü protesto eden taraftarlar gündeme oturdu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Erzurumspor'da mevut başkan Ömer Düzgün tekrardan başkanlığa seçildi. Mavi-beyazlı ekibin taraftarları ise Düzgün'ün yeniden başkan olmasına Passolig kartlarını yakarak tepki gösterdi. Bu tepki kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Geçen sezon Süper Lig'den düşen Erzurumspor'da gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda mevcut başkan Ömer Düzgün yeniden başkanlığa seçildi. Mavi-beyazlı ekibin taraftarları ise sosyal medyada Ömer Düzgün'e ateş püskürdü.

YÖNETİM DEĞİŞMEDEN MAÇLARA GİTMEYECEKLER

Passolig kartlarını yakarak Ömer Düzgün'e tepki gösteren taraftarlar, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Taraftarlar yönetim değişmediği sürece hiçbir maça gitmeyeceklerini belirten paylaşımlar yaptı.

Erzurumspor'a yeniden başkan seçilen Ömer Düzgün'ü protesto eden taraftarlar gündeme oturdu
Erzurumspor'a yeniden başkan seçilen Ömer Düzgün'ü protesto eden taraftarlar gündeme oturdu
Erzurumspor'a yeniden başkan seçilen Ömer Düzgün'ü protesto eden taraftarlar gündeme oturdu
Erzurumspor'a yeniden başkan seçilen Ömer Düzgün'ü protesto eden taraftarlar gündeme oturdu
Ali Gülhan
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Erzurumspor'a yeniden başkan seçilen Ömer Düzgün'ü protesto eden taraftarlar gündeme oturdu - Haberler Spor
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