Erzurumspor'a yeniden başkan seçilen Ömer Düzgün'ü protesto eden taraftarlar gündeme oturdu

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Erzurumspor'da mevut başkan Ömer Düzgün tekrardan başkanlığa seçildi. Mavi-beyazlı ekibin taraftarları ise Düzgün'ün yeniden başkan olmasına Passolig kartlarını yakarak tepki gösterdi. Bu tepki kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.