Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

01.10.2020 17:09 | Son Güncelleme: 01.10.2020 17:12
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 30 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 30 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg30,0030,00 30,00 HMS
Küçükbaş etKg28,0039,00 37,78 HTS
Kaşar peynirKg28,2228,22 28,22 HTS
Tere yağKg40,0040,00 40,00 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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