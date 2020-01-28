Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 26,50 liradan satıldı.
28.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 28.01.2020 16:16
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 26,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|26,50
|26,50
|26,50
|HTS
|Tavuk eti
|KG
|6,62
|9,00
|7,16
|HTS
|Patates
|KG
|1,20
|1,20
|1,20
|HMS
|Süzme Bal
|KG
|13,00
|13,00
|13,00
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA