Haberler » Ekonomi » Erzurum Ticaret Borsası - Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 43,65 liradan satıldı.

17.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:34
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 43,65 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et KüçükbaşKG 43,65 43,65 43,65HTS
Civil PeyniriKG 14,3521,3015,29HTS
Kaşar PeyniriKG 24,2526,9025,42HTS
Yağlı PeynirKG15,2815,8215,71HTS
Lor PeynirKG 9,6211,1210,98HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler