Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 43,65 liradan satıldı.
17.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:34
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 43,65 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Küçükbaş
|KG
|43,65
|43,65
|43,65
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|14,35
|21,30
|15,29
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|24,25
|26,90
|25,42
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|15,28
|15,82
|15,71
|HTS
|Lor Peynir
|KG
|9,62
|11,12
|10,98
|HTS
Kaynak: AA