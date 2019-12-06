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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,50 liradan satıldı.

06.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:26
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG43,0044,0043,50HTS
Kaşar PeyniriKG 22,2231,0026,05HTS
Yağlı PeynirKG13,7528,5016,67HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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