Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,50 liradan satıldı.
06.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:26
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|43,00
|44,00
|43,50
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|22,22
|31,00
|26,05
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|13,75
|28,50
|16,67
|HTS
Kaynak: AA