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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 32 liradan satıldı.

12.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:22
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 32 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG 31,5034,00 32,00 HTS
TereyağıKG 33,50

33,5033,50HTS
Kuru fasuyleKG11,80 14,25 13,22 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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