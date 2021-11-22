Erzurum'da deprem mi oldu, nerede? 22 Kasım Pazartesi Erzurum'da nerede deprem oldu? Erzurum depremi merkez üssü neresi? Son dakika gelişmeleri...

Son dakika gelen haberler e göre Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar, Erzurum'da deprem mi oldu? 22 Kasım Pazartesi Erzurum'da nerede deprem oldu? Erzurum depremi merkez üssü neresi? merak etti. İşte detaylar...

ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 11.31'de 4,7 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Köprüköy ilçesi olduğu ve depremin 4.7 büyüklüğünde gerçekleştiği duyuruldu. Saat 11.31'de meydana gelen deprem, yerin 6.90 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetinin 4.8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

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DEPREM NEREDE OLDU?

Deprem Erzurum'un Köprüköy ilçesinde oldu.

KÖPRÜKÖY NEREDE?

Köprüköy, Erzurum merkeze 58, Pasinler'e 18, Horasan'a 25 km. uzaklıkta, Aras Nehri kenarında yer alan ilçedir.

Daha önceleri Pasinler ilçesine bağlı Çobandede bucağının merkezi olan Köprüköy, 29 Şubat 1972'de belediye statüsü alarak beldeye dönüştü.

KÖPRÜKÖY HARİTADAKİ YERİ NERESİ

İlçenin kaymakamlık binası E-80 karayolu kenarında olup İlçe Emniyet Amirliği kaymakamlık binasının ikinci katında faaliyet göstermektedir. İlçenin 3 km kadar kuzeyinde çamurlu kaplıca olarak bilinen Deli Çermik bulunmakta ve yaz aylarında mesire alanı olarak da hizmet vermektedir. Şehir nüfusu adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin Şehir merkezi Şehitler, Ziyaret ve Camiikebir Mahallelerinden ibarettir.

İlçe, Erzurum - Kars (E-80 karayolu) yolu üzerinde kurulu olup Pasinler ile Horasan arasındadır. İlçeye de adını veren tarihi Çobandede Köprüsü bu yol kenarında Aras Nehri üzerinde yer almaktadır.

Köprüköy haritadaki yeri:

22 KASIM ERZURUM DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 11.31'de 4,7 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.

Son Dakika AFAD açıklaması:

"#DEPREM: Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 11.31'de 4,7 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz."

TÜRKİYE BEŞİK GİBİ

Son günlerde Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan peş peşe depremlerin meydana gelmesi, endişe yarattı. 17 Kasım'da saat 15:40'ta Düzce'de 5,2, birkaç gün önce ise Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde sarsıntılar meydana gelmişti.

"AFAD MÜDÜRÜ KÖYLÜLERİN EVLERİNİ BOŞALTMALARINI İSTEDİ"

DHA muhabiri Salih Tekin, CNN TÜRK'te deprem hakkında şu bilgileri verdi: "Merkez üssü Topçu Köyü... AFAD müdürü köydeki vatandaşlara ulaştı, evlerini boşaltmalarını istedi. Çadırlara yerleşecekler. Depremin derinliğini 5.5 km derinlikte. AFAD Müdürü de Topçu Köyü'ne hareket etti ekiplerle birlikte."

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