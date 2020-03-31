Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak 3. Lig ekibi Erzincanspor'da forma giyen Muhammed Demirci, "Beşiktaş'ta tekrar oynayabilmem için çok çalışmam lazım. Hayalim ve hedefim yeniden Beşiktaş'ta oynamak. Beşiktaş'a şu andaki durumumla gidemem. Kendimi geliştirdiğim zaman Beşiktaş'ta tekrardan oynayacağımı düşünüyorum." dedi.

Bir dönem 'Yerli Messi' olarak lanse edilen ve 10 yaşında Barcelona altyapısında idmanlara çıkmaya başlayan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Muhammed Demirci, siyah beyazlı takıma geri dönmek istediğini söyledi. Radyospor'a konuşan Demirci, "İstanbulspor'da ilk yarıda az forma şansı bulunca 24 Erzincanspor'a gittim. Amacım oynayabileceğim bir kulüpte görev almaktı. Beşiktaş'ta çok erken yaşta profesyonel olup futbol oynadım. Benim doğum tarihimi bilmeyen insanlar yaşlandığımı düşünüyorlar. Bu da benim için hep dezavantaj oldu." dedi.

"SERGEN YALÇIN HOCA İLE ÇALIŞMAK İSTERİM"

Tekrardan Beşiktaş'a dönmek istediğini ifade eden Muhammed Demirci, "Beşiktaş'ta oynamasaydım da hayallerimin arasında her zaman Beşiktaş olacaktı. Kendime kısa vadede hedefler belirliyorum. Tabii ki Beşiktaş'ta tekrar oynayabilmem için çok çalışmam lazım. Hayalim ve hedefim yeniden Beşiktaş'ta oynamak. Beşiktaş'a şu andaki durumumla gidemem. Kendimi geliştirdiğim zaman Beşiktaş'ta tekrardan oynayacağımı düşünüyorum. Sergen Yalçın Hoca ile çalışmak isterim." açıklamasında bulundu.

"BARCELONA'DA BENİM YERİMDE KİM OLSA BAŞARILI OLABİLİRDİ"

Demirci, "Barcelona günlerini arkadaşlarıma anlatıyorum. Ben Barcelona altyapısına transfer olmuştum. Benim yerimde orada kim olsa başarılı olabilirdi. Biz Türk oyuncular onlardan daha yetenekliyiz fakat onlar gelişim sürecini daha iyi geçiriyor. Bizden daha profesyoneller. Mouscron takımında oynama fırsatım olmayınca İstanbulspor'a döndüm. İngilizce konuşabiliyorum ama orada dil sorunu da yaşadım." diye konuştu.

Ocak ayında 24 Erzincanspor'a transfer olan Muhammed Demirci, Erzincan'da 9 maçta 3 gol attı. 1995 doğumlu futbolcunun kariyerinde Beşiktaş, Gaziantep FK, Mouscron, İstanbulspor ve Erzincanspor takımlar bulunuyor.