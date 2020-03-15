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Yeşilkent, voleybol, Hatay, Erzin, Spor

Erzin Yeşilkent Spor Voleybol Takımı 1. Lig'de

TVF 2. Ligde Hatay'ın tek temsilcisi olan Erzin Yeşilkent Spor Kulübü Erkek Voleybol takımı 1. Lig'e yükseldi.

15.03.2020 09:05 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:05
Erzin Yeşilkent Spor Voleybol Takımı 1. Lig'de

TVF 2. Ligde Hatay'ın tek temsilcisi olan Erzin Yeşilkent Spor Kulübü Erkek Voleybol takımı 1. Lig'e yükseldi.


Erzin Yeşilkent Spor Kulübü Voleybol takımı 2. Lig 4. Grubunda sezonu şampiyon olarak bitirdi ve Play Off oynama hakkını kazandı. Play Off'da 16 takım arasında mücadele eden Turuncu-Beyazlılar oynadığı 3 karşılaşmanın ikisini kazanarak finale yükseldi.


Finalde ise Malatya Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman Gölbaşı Lisesi ve Bitlis TÜRŞAD ile aynı gruba düştü. İlk maçında Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Adıyaman Gölbaşı Lisesi Voleybol takımlarını 3-1 mağlup eden Erzin Yeşilkent Spor, üçüncü karşılaşmanın sonucunu beklemeden adını 1. Lige yazdırdı. 42 bin nüfuslu bir ilçenin takımı olan Erzin Yeşilkent Spor Kulübü Voleybol Takımının sınırlı bütçeyle şampiyon olması Erzin'de sevince yol açtı.


Kulüp As Başkanı Mehmet Uras yaptığı açıklamada, "2 yıl önce kurduğumuz kulübümüzün voleybol takımını şampiyon yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu başarıda pay sahibi olan başta CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, siyasi parti ilçe başkanlarına, diğer destekçilerimize, takımımızın koçu Güntaç Yılmaz, Sedat Sağlam ve oyuncularımıza teşekkür ederiz" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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