Ertuğrul Ersoy: Trabzonspor'dan puan alabiliriz

GAZİANTEP (DHA) - Gaziantep FK'nın savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçıyla ilgili, "Trabzonspor'dan puan alabileceğimizi düşünüyorum. Son dönemde yenilmemiş bir takım olabilir ama biz bunu başarabiliriz" dedi.

"Her dönem milli takıma gitmek zordur. Bursaspor'un ardından yurt dışında kısa bir zaman geçirdikten sonra Gaziantep'e geldim. Buraya gelmemin amaçlarından birisi de düzenli oynayıp milli takımda aday oyuncular arasına girebilmekti. Daha önce yaptım, yine yapabilirim. Burada önemli olan konu eğer oynadığınız takım başarılıysa, bununla birlikte oyuncular da o seviyelere çıkabiliyor. O yüzden şu an önemli olan takımımızın başarılı olabilmesi. Çünkü başarısız bir takımda kimse oyuncuları milli takıma davet etmek istemez. Gaziantep FK o yüzden önemli bir seçenekti. Eğer burada başarı yakalanırsa milli takıma katılabileceğimizi düşünüyoruz."