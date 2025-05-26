Ertuğrul Çetin kimdir? İrfancan, Livakovic neden yok, neden Osman Ertuğrul Çetin kalede?

Ertuğrul Çetin kimdir? İrfancan, Livakovic neden yok, neden Osman Ertuğrul Çetin kalede?
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Atakaş Hatayspor – Fenerbahçe maçı 26 Mayıs'ta Mersin Stadyumu'nda oynanacak, saat 20.00'de beIN SPORTS 1'den yayınlanıyor. Peki, Ertuğrul Çetin kimdir? İrfancan, Livakovic neden yok, neden Osman Ertuğrul Çetin kalede?

Süper Lig'de şampiyonluk şansı kalmayan Fenerbahçe, küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Hatayspor'a konuk oluyor. Peki, Ertuğrul Çetin kimdir? İrfancan, Livakovic neden yok, neden Osman Ertuğrul Çetin kalede?

EKSİKLER

Fenerbahçe'nin kamp kamp kadrosunda Dominik Livakovic, Burak Kapacak, Diego Carlos, Allan Saint-Maximin, Mert Hakan Yandaş ve sarı kart cezalısı Fred Rodrigues yer almadı.

Hatayspor'da ise Rui Pedro sakat, Carlos Strandberg ise cezalı.

FENERBAHÇE SON DEPLASMANINDA

Fenerbahçe, Süper Lig'de 17 Ağustos'ta İzmir'de Göztepe karşısında ilk deplasmanına çıkmıştı. Kanarya, sezonun son dış saha maçında bu akşam Mersin'de Hatayspor'un konuğu olacak.

Küme düşmesinin kesinleştiği ligde 23 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 81 puanla 2. basamakta yer alan Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak.

Fenerbahçe, ligin ilk yarısında oynanan maçta Hatayspor'u 2-1 yenmişti.

Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz, Cemali, Masanga, Görkem, Abdülkadir, Okoronkwo, Boutobba.

Fenerbahçe: Ertuğrul, Mert, Skriniar, Djiku, Kostic, Amrabat, Oğuz, Tadic, Talisca, Dzeko, En-Nesyri

İRFANCAN, LİVAKOVİC NEDEN YOK, NEDEN OSMAN ERTUĞRUL ÇETİN KALEDE?

Ertuğrul, teknik direktör tercihi olarak ilk 11de yer aldı.

ERTUĞRUL ÇETİN KİMDİR?

Osman Ertuğrul Çetin (d. 21 Nisan 2003, İstanbul), kaleci mevkiinde görev yapan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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