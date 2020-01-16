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Ertona, atıktan ürettiği ipliği boyalı olarak pazara sunmaya başladı

Pet atıklarından ürettiği ipliği hammadde halindeyken boyayarak pazara sunmaya başladıklarını duyuran Ertona Tekstil Genel Müdürü Erman Ilıman, böylece sonradan yapılacak boyama ile oluşabilecek olumsuz çevresel etkilerinde önüne geçmeyi başardıklarına işaret etti.

16.01.2020 10:17 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:17
Ertona, atıktan ürettiği ipliği boyalı olarak pazara sunmaya başladı

Pet atıklarından ürettiği ipliği hammadde halindeyken boyayarak pazara sunmaya başladıklarını duyuran Ertona Tekstil Genel Müdürü Erman Ilıman, böylece sonradan yapılacak boyama ile oluşabilecek olumsuz çevresel etkilerinde önüne geçmeyi başardıklarına işaret etti.

Kaynak: Dunya.com

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