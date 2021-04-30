Ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın tanıtım hazırlığına başlayan EURO 2020 hesabı, Semih'in Hırvatistan'a attığı golü paylaştı

EURO 2020 resmi Twitter hesabı, Semih Şentürk'ün EURO 2008'de Hırvatistan'a attığı golü paylaştı. Mücadelenin 119. dakikasında kalesinde gol gören Türkiye, maçın son saniyesinde Semih'in attığı gol ile beraberliği yakalayarak karşılaşmayı penaltılara götürmüştü. Penaltılarda Hırvatlar'ı eleyen Milli Takım, yarı finalde ise Almanya'ya 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.