Ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın tanıtım hazırlığına başlayan EURO 2020 hesabı, Semih'in Hırvatistan'a attığı golü paylaştı
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Ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın tanıtım hazırlığına başlayan EURO 2020 hesabı, Semih'in Hırvatistan'a attığı golü paylaştı

Ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın tanıtım hazırlığına başlayan EURO 2020 hesabı, Semih'in Hırvatistan'a attığı golü paylaştı
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EURO 2020 resmi Twitter hesabı, Semih Şentürk'ün EURO 2008'de Hırvatistan'a attığı golü paylaştı. Mücadelenin 119. dakikasında kalesinde gol gören Türkiye, maçın son saniyesinde Semih'in attığı gol ile beraberliği yakalayarak karşılaşmayı penaltılara götürmüştü. Penaltılarda Hırvatlar'ı eleyen Milli Takım, yarı finalde ise Almanya'ya 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

Nöbetçi golcü unutulmuyor. Fenerbahçe'de attığı son dakika gollerini EURO 2008'de Milli Takım için de kaydeden Semih, EURO 2020'nin resmi hesabında onore edildi. EURO 2020 hesabı, turnuvanın heyecanını yaşatmak için takipçilerine unutulmaz golleri hatırlatıyor. Bu anıların içinde Semih Şentürk'e de yer verildi.

Ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın tanıtım hazırlığına başlayan EURO 2020 hesabı, Semih'in Hırvatistan'a attığı golü de paylaştı

YARI FİNALE GÖTÜRMÜŞTÜ

Hırvatistan'ın 119'uncu dakikada attığı gole bir dakika sonra nefis golle cevap veren Semih, karşılaşmanın penaltılara gitmesini sağlamıştı. Penaltılarda Milli Takım, Hırvatistan'ı eleyerek yarı finalde Almanya'nın rakibi olmuştu. Almanya maçında ise son anlarda Lahm, Milli Takımımız'ın ağlarını sarsarak final umudunu bitirmişti.

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