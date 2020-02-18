Ersun Yanal: Galatasaray derbisinde puan kaybedersek görevimi bırakırım
Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'deki geleceği derbiye bağlı. Son haftalarda alınan sonuçlardan memnun olmayan Yanal'ın "Pazar günü Galatasaray maçında puan kaybedersek bırakırım" dediği yazıldı.
Fenerbahçe'de kazan kaynıyor. Son üç haftada alınan kötü sonuçlar sonrasında hedef tahtasına oturtulan Teknik Direktör Ersun Yanal'ın geleceği Galatasaray derbisine bağlı.
Akşam Gazetesi'nin haberine göre; sarı-lacivertliler, Pazar günü evinde ezeli rakibini konuk edecek. Bu maçta alınacak kötü bir sonuç Fenerbahçe'yi hem moral açıdan yıkacak hem de şampiyonluk yarışında sıkıntıya sokacak. Zorlu mücadele öncesinde ise gözler Teknik Direktör Ersun Yanal'ın üzerinde.
KULÜPTE DE KONUŞULMAYA BAŞLANDI
Yanal, A.Gücü mağlubiyeti sonrasında "Sorumlusu benim. Fenerbahçe'nin menfaatleri ve çıkarları neyi gerektiriyorsa onun da arkasında dururum. Ne gerekiyorsa yaparız. Başkanımız ve yönetimle masaya yatırırız, karşılıklı olarak tartışırız ve ne gerekiyorsa taşın altına elimizi her zaman sokarız" açıklamasını yaparak F.Bançe ile yollarını ayırabileceğinin sinyalini vermişti. Bu konu kulüp içinde de konuşuluyor. Yapılan yorumlar Yanal'ın derbide puan kaybetmesi durumunda istifa edeceği yönünde.
TAZMİNAT MADDESİ YOK
Tecrübeli teknik adamın sözleşmesinde ise herhangi bir tazminat maddesi bulunmuyor. Yanal'ın ayrılması durumunda sadece sezonun geri kalanında alacağı olan maaşın ödenmesi gündemde. Yılda 1 milyon 750 bin euro kazanan Yanal, gönderilirse kalan 525 bin euroyu (yaklaşık 3.4 milyon TL) almaya hak kazanıyor. Ancak, 58 yaşındaki çalıştırıcı derbi sonrası istifa ederse bu parayı da almayacak. Yanal'ın da "Pazar günü Galatasaray maçında puan kaybedersek bırakırım" dediği iddialar arasında yer alıyor.
Haber Videosu: Ersun Yanal: Galatasaray derbisinde puan kaybedersek görevimi bırakırım
-
Ey gidi taraftarlar Ersun Yanal''ı isteriz diye tempo tutuyordunuz. FB''nin bu hale gelmesine sizler sebep oldunuz. Şimdi ağlamaya hakkınız yok.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Mesaj alindi anlasildi abbas yolcuCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
ya ya ya tabi tabi tabiCevap Yaz Yayından Kaldır
-
MAÇI ALİ PALABIYIK YÖNETİRSE ERSUN YANAL KEFENİ YIRTAR !!!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
hep kadıköyde yenil. hep yenil. nereye kadar . elbet bu kader tersine dönecek. işte o hafta bu hafta!Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Tüh pazartesiyi göremeyecek :DCevap Yaz 5 8 Yayından Kaldır
-
ÇOMAR pardon UMAR :) sen görebilcen mi bakalım pazartesiyi?? sen önce çarşamba(yarın)''yı görebilecen mi onu düşün. . Herşeyi Allah bilir.Yayından Kaldır
-
sen hala kadıköyde fenerbahçe galibiyeti görebileceğini sananlardansın demek (:7 2 Yayından Kaldır
-
Bu vizyonsuza takımı teslim eden Ali Koç istifa etsin!!Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
-
Bu mali tabloda kim başkan olacak, kaliteli futboşlcu alamadıktan sonra başkan ve hoca değişimi ne işe yarayacak, oturduğun yerden yazması kolay.3 2 Yayından Kaldır